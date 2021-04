LIVE Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: scatta la FP2! Antonelli, Foggia, Migno e Fenati sfidano gli spagnoli (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 13.14 Pochi istanti e si parte! In questo momento a Jerez il meteo parla di nuvole che dominano la scena e temperatura sui 19 gradi, non quello che troveremo nei prossimi giorni, dove si parla di sole e caldo. 13.12 Pedro Acosta, al momento, è solamente 13° con un distacco di 582 millesimi. L’equilibrio, però, regna sovrano a Jerez, con i primi 16 racchiusi in 994 millesimi. 13.10 Nella top10 si sono classificati anche Stefano Nepa, nono, e Romano Fenati, decimo, con Riccardo Rossi 11°. La pattuglia italiana sembra avere approcciato bene a questo fine settimana 13.08 Sesto posto per Dennis Foggia, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP A JEREZ ALLE 9.55 E 14.10 LADELLE PROVE LIBERE DI MOTO2 13.14 Pochi istanti e si parte! In questo momento a Jerez il meteo parla di nuvole che dominano la scena e temperatura sui 19 gradi, non quello che troveremo nei prossimi giorni, dove si parla di sole e caldo. 13.12 Pedro Acosta, al momento, è solamente 13° con un distacco di 582 millesimi. L’equilibrio, però, regna sovrano a Jerez, con i primi 16 racchiusi in 994 millesimi. 13.10 Nella top10 si sono classificati anche Stefano Nepa, nono, e Romano, decimo, con Riccardo Rossi 11°. La pattuglia italiana sembra avere approcciato bene a questo fine settimana 13.08 Sesto posto per Dennis, ...

