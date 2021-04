Elica delocalizza | Marche in declino

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 30 aprile 2021) I marchigiani, si sa, non amano le sorprese. E a Fabriano, in provincia di Ancona, in effetti la storia di, azienda leader mondiale nella produzione di cappe da cucina, va avanti secondo i piani. Il problema è che in questo caso i piani riguardano il taglio di 409 lavoratori su 560: un progetto che, da quando è stato annunciato all’inizio della primavera, non ha subito alcun cambiamento, tanto meno un’inversione di tendenza. Gli operai hanno picchettato la fabbrica sin … Continua L'articolo proviene da il manifesto.