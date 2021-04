“Ecco cosa facevano a mio fratello”. Tommaso Zorzi, esce fuori un doloroso retroscena. È la sorella Gaia a parlarne per la prima volta (Di venerdì 30 aprile 2021) Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più in vista della televisione italiana. Dopo il grande successo al ‘Grande fratello Vip’, ha conquistato grande spazio nel piccolo schermo diventando opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e del ‘Maurizio Costanzo Show’. Poi gli hanno affidato anche la conduzione del programma ‘Il Punto Z’, che va in onda su Mediaset Play. Con la sua trasmissione non ha però riscosso risultati straordinari e sono arrivate le prime critiche nei confronti dell’influencer. Nelle ultime ore ha parlato una persona vicinissima al 26enne, la sorella Gaia Zorzi, ospite di Giulia Salemi a ‘Salotto Salemi’. La ragazza, in lizza come concorrente del ‘GF Vip 6’, ha svelato un retroscena sul fratello mai rivelato finora. Parole che hanno colpito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)è uno dei personaggi più in vista della televisione italiana. Dopo il grande successo al ‘GrandeVip’, ha conquistato grande spazio nel piccolo schermo diventando opinionista de ‘L’Isola dei Famosi’ e del ‘Maurizio Costanzo Show’. Poi gli hanno affidato anche la conduzione del programma ‘Il Punto Z’, che va in onda su Mediaset Play. Con la sua trasmissione non ha però riscosso risultati straordinari e sono arrivate le prime critiche nei confronti dell’influencer. Nelle ultime ore ha parlato una persona vicinissima al 26enne, la, ospite di Giulia Salemi a ‘Salotto Salemi’. La ragazza, in lizza come concorrente del ‘GF Vip 6’, ha svelato unsulmai rivelato finora. Parole che hanno colpito ...

Advertising

NicolaPorro : Parte il pressing sulla #varianteindiana. Ecco cosa c’è davvero in ballo... ?? - davidefaraone : Pio La Torre non “era”, Pio La Torre “è”. E’ Le conquiste che ci ha lasciato, è la passione per la Politica alta e… - matteorenzi : Ecco il #PNRR di Draghi, ecco il senso della svolta. Se qualcuno si domanda perché abbiamo cambiato Governo, il mio… - enzaa24 : Ecco cosa c’era in quei bustoni che Pedro ha trasportato fino a casa oggi pomeriggio #prelemi - larryisalarrie : RT @sigvoftimes: ecco cosa si sente all’entrata del paradiso -