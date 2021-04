Delitto di Avellino, Giovanni si confida: «Ammazzo per amore, non ho scelta» (Di venerdì 30 aprile 2021) Si confida con un?amica del cuore, una persona cara alla quale ha raccontato - poco tempo prima del Delitto - l?inferno che si portava dentro: le aveva raccontato cosa aveva meditato di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 aprile 2021) Sicon un?amica del cuore, una persona cara alla quale ha raccontato - poco tempo prima del- l?inferno che si portava dentro: le aveva raccontato cosa aveva meditato di...

Advertising

mattinodinapoli : Delitto di Avellino, Giovanni si confida: «Ammazzo per amore, non ho scelta» - leone52641 : RT @tweetnewsit: Dalla mamma di lui, nessuna parola di solidarietà per la famiglia della vittima, Aldo Gioia. Il 23enne, reo confesso, sare… - enortam : Il delitto di Avellino: quanto odio cresce nell’animo di un figlio dinanzi ad un NO - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Novità sul #delitto dei fidanzatini-killer, parla la mamma di lui?????? - tweetnewsit : Dalla mamma di lui, nessuna parola di solidarietà per la famiglia della vittima, Aldo Gioia. Il 23enne, reo confess… -