Ddl Zan, Adinolfi: "Non c'è nessuna possibilità che venga approvato" (Di venerdì 30 aprile 2021) Mario Adinolfi, contrario fin da subito al disegno di legge di Alessandro Zan, non crede che la legge venga approvata. Il fondatore del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, non pensa che la legge sull'omotransfobia possa passare in Senato. Queste le sue parole rilasciate all'Adnkronos: "Io lo dico da mesi, irriso dalle varie forze a favore,

Fedez : La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme è una grande vittoria, quando dall’altra parte c… - repubblica : Omofobia, Forza Italia non voterà il ddl Zan. Tajani: 'No a temi divisivi' - c_appendino : DDL Zan, perché è così importante? Se volete, ne parliamo oggi pomeriggio con la Senatrice @MaiorinoM5S e con l'As… - michele78marini : RT @CinziaFufy74: Il ddl Zan difenderà tutti i generi da ogni forma di discriminazione, quindi anche gli eterosessuali e la famiglia tradiz… - oggiscrivo : @MeNeFrego___ Ddl zan.o solo l'intenzione..attenta potrebbe trascinarti in Tribunale. La sx è veramente triste -