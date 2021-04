Covid Italia, Letta: “Date retta a me e non a Salvini o ci giochiamo l’estate” (Di venerdì 30 aprile 2021) “A seguire Salvini ci giochiamo l’estate. Date retta a me, non a Salvini”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta al sito de ‘La Stampa’, intervistato da Massimo Giannini, parlando delle riaperture e della pandemia da Coronavirus. “Se sbagliamo adesso, il weekend dell’1 maggio, se è gestito da irresponsabili, noi saremo costretti a richiudere e ci giocheremo l’estate, a differenza di altri, come Francia e Germania, che hanno tenuto il lockdown adesso” ha sottolineato Letta. Far fuori Salvini dal governo? “No, mi sembra sia Salvini che vuole fare fuori se stesso” ha detto ancora Letta. “Per noi le regole d’ingaggio sono di grande rispetto reciproco, sarebbe irresponsabile chi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) “A seguirecia me, non a”. Lo ha detto il segretario del Pd Enricoal sito de ‘La Stampa’, intervistato da Massimo Giannini, parlando delle riaperture e della pandemia da Coronavirus. “Se sbagliamo adesso, il weekend dell’1 maggio, se è gestito da irresponsabili, noi saremo costretti a richiudere e ci giocheremo, a differenza di altri, come Francia e Germania, che hanno tenuto il lockdown adesso” ha sottolineato. Far fuoridal governo? “No, mi sembra siache vuole fare fuori se stesso” ha detto ancora. “Per noi le regole d’ingaggio sono di grande rispetto reciproco, sarebbe irresponsabile chi, ...

Advertising

ItaliaViva : Covid, Italia Viva deposita DDL per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta - ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - La7tv : #tagada L'andamento della pandemia #Covid in Italia nei numeri e nelle analisi di Nino @Cartabellotta: 'Ci sarà un… - ClaudioPace : @patriziaprestip Perchè i morti #covid del Brasile e della GB e.g. si attribuiscono ai governanti e in Italia no? S… - leggoit : Roma, Vincenzo morto di covid a 56 anni: era il commesso del Carrefour -