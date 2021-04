Conferenza stampa Conte | «Vincere lo Scudetto è un’opera d’arte»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Antonioha parlato inalla vigilia della gara contro il Crotone: ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Antonioha parlato inalla vigilia della gara contro il Crotone. CROTONE – «Dovremo fare l’Inter, se andiamo con un’idea diversa ci sarà una brutta sorpresa. Abbiamo massimo rispetto per loro, vogliono dimostrare contro la prima in classifica e candidata alla vittoria che meritano la A. Mi auguro che i ragazzi mi ascoltino». VISITA ZHANG – «C’è stato un semplice saluto, non ci vedevamo da un po’. Ci ha fatto l’in bocca al lupo, sa che non abbiamo ancora conquistato nulla». SQUADRA STANCA – «Vale anche per gli altri, magari visto il distacco la sentono anche di più. Non parliamo di stanchezza, puntiamo a qualcosa di storico. Se ...

All' Inter è tutto pronto per la festa scudetto . In casi di vittoria domani a Crotone , per festeggiare il 19esimo tricolore (11 anni dopo l'ultimo), i nerazzurri dovranno aspettare la fine della ...Proprio il mister, in, ha fatto il punto della situazione generale. Queste le sue parole, riprese da trivenetogoal.it: 'Abbiamo portato quasi in fondo questo campionato, nelle ...Conferenza stampa anticipata per mister Beppe Iachini in vista di Bologna - Fiorentina di domenica 2 maggio. "I ragazzi mi hanno chiesto di anticipare il ritiro", ha chiarito l'allenatore. CONDIZIONE ...L’allenatore del Verona Ivan Juric ha parlato durante la conferenza stampa di vigilia della partita con lo Spezia di domani alle 15. In avanti, potrebbe rivedersi dall’inizio l’ex Fiorentina Nikola Ka ...