Carbone | “Napoli | Gattuso da confermare al di là dei risultati”

Leggi su retecalcio

(Di venerdì 30 aprile 2021): Spalletti o Allegri? Grandissimi nomi, considero Allegri tra i migliori cinque allenatori al mondo, ma non vedo perchè non si dovrebbe riun allenatore che sta lavorando cosi bene comeBenito, ex attaccante del, collaboratore di Gianni De Biasi nello staff della Nazionale azera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Magazine.Com” sule suche vedrebbe ancora bene sulla panchina azzurra. Queste le sue parole: SU TORINO –“Partita dominata dala Torino dal primo all’ultimo minuto e praticamente mai in discussione. Bellissimo il gol di Bakayoko, fortunoso quello di Osimhen che perô ha le caratteristiche giuste per pungere quando le squadre si ...