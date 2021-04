(Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo il bollettino di oggi dell’Unità di crisi della Regione, i nuovi casi di Covid sono 1.898 (di cui 610 sintomatici) su 20.727 tamponi. Si contano altri 24 morti (20 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 2.371. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: i letti occupati sono 137, come 24 ore fa. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 137 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.452 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

ruben_sannino : RT @napolista: #Campania, 1898 positivi. Il tasso resta stabile al 9% I tamponi sono 20.727. Si contano altri 24 morti. I guariti sono 2.37… - napolista : #Campania, 1898 positivi. Il tasso resta stabile al 9% I tamponi sono 20.727. Si contano altri 24 morti. I guariti… - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA: 1898 I POSITIVI DI OGGI - - dariocurcio5 : #COVID19 Dal bollettino giornaliero dell'Ucr: 1898 nuovi positivi 610 sintomatici 1288 asintomatici 20727 tamponi m…

Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 29 aprile dell'unità di Crisi regionale riporta 1.898 positivi su 20.727 tamponi effettuati. Resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in ... Si contano altri 24 morti. I guariti sono 2.371. Stabili i ricoveri in terapia intensiva: i letti occupati sono 137 Secondo il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania, i nuovi ...