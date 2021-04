Bonafoni | Giunta Raggi grottesca | deve assumersi responsabilità

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma – “Il rimpallo di responsabilita’ dellacapitolina sui rifiuti sta diventando grottesco se non fosse che di mezzo ci va il diritto dei cittadini e delle cittadine alla salute e a vivere in una citta’ con degli standard almeno minimi di pulizia.” “Anche perche’, e non lo sottolineremo mai abbastanza, gli abitanti di Roma pagano la Tari piu’ alta del Paese. E di fronte a questo esborso non ricevono servizi.” “Come fa notare l’assessore regionale Massimiliano Valeriani dobbiamo fare un’operazione verita’ con i cittadini e cittadine e dire loro che mentre la Regione Lazio approntava un piano rifiuti che allineasse il territorio ai parametri europei richiesti, anche in termini di economia circolare, lanon ha costruito un solo nuovo impianto.” “Mentre spendeva in 5 anni quasi un miliardo di euro per trasferire i ...