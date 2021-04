Ballardini | “Abbiamo perso Criscito per infortunio | farà gli esami”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico del Genoa, Davide, ha parlato in conferenza stampa annunciando l’di Mimmo: “Ieri ha sentito un fastidio muscolare. Dovrà fare gliper verificare l’entità. Probabilmente domani non verrà convocato. Oltre a lui mancheranno Pandev per squalifica e Pellegrini. Contro la Lazio vogliamo il massimo. Bisogna fare una grande partita, dobbiamo essere attenti e concentrati. La Lazio è una grande squadra con grandi giocatori. Sono ambiziosi. Hanno un obiettivo importante, ma loanche noi. Io penso che il Genoa è stato bravo a superare le difficoltà che ha incontrato. Il calendario sarà una nuova difficoltà ma siamo allenati per affrontarle e superarle”. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nel suo intervento sulle pagine rosa del quotidiano sportivo più famoso d'Italia, Perin ha poi parlato anche dell'apporto dato da Davidealla squadra: 'Con luimigliorato in fase difensiva. Subiamo poco e questo ...' GENOVA - Tegola sul Genoa. Ad annunciare la brutta notizia è Davide Ballardini: "Criscito si è fermato per un problema e lo valuteremo ma con la Lazio non ci sarà'". Niente capitano, i gradi andranno ...