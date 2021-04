Among Us arriva su PlayStation: ora è ufficiale (Di venerdì 30 aprile 2021) Among Us arriva su PlayStation. Il fenomeno videoludico del 2020 è pronto a sbarcare su console Sony, e lo farà già quest’anno, nel 2021. La conferma dal profilo Twitter degli sviluppatori dopo lo State of Play di ieri sera. Among Us arriva su PlayStationSi tratta di un vero e proprio fenomeno culturale e videoludico. Among Us ha, fin dal suo debutto, disintegrato ogni record possibile e immaginabile di download e utenti connessi. Era dai tempi di Minecraft e dell’arrivo di Fortnite che non si vedeva un tale successo nel mondo dei videogiochi. E proprio per questo il ventaglio di piattaforme su cui sarà ora disponibile è pronto ad allargarsi sempre più. POTREBBE INTERESSARTI –> Among Us è il gioco mobile più popolare della storia: ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 aprile 2021)Ussu. Il fenomeno videoludico del 2020 è pronto a sbarcare su console Sony, e lo farà già quest’anno, nel 2021. La conferma dal profilo Twitter degli sviluppatori dopo lo State of Play di ieri sera.UssuSi tratta di un vero e proprio fenomeno culturale e videoludico.Us ha, fin dal suo debutto, disintegrato ogni record possibile e immaginabile di download e utenti connessi. Era dai tempi di Minecraft e dell’arrivo di Fortnite che non si vedeva un tale successo nel mondo dei videogiochi. E proprio per questo il ventaglio di piattaforme su cui sarà ora disponibile è pronto ad allargarsi sempre più. POTREBBE INTERESSARTI –>Us è il gioco mobile più popolare della storia: ...

Advertising

tuttoteKit : Among Us arriva su #PS4 e #PS5 nel 2021 #AmongUs #Sony #StateOfPlay #tuttotek - Stoupwhiff : È di oggi la notizia che Among Us, il famoso gioco multiplayer di sopravvivenza arriva finalmente anche su console… - tech_gamingit : Among US arriva su PS5 e PS4 con la Skin esclusiva di Ratchet & Clank - oOShinobi777Oo : Among US arriva su PS5 e PS4 con la Skin esclusiva di Ratchet & Clank - Stay_Nerd : Among Us arriva su PS4 e PS5, con una speciale skin di Ratchet & Clank -