Al Saudita non bastano piu? le visite in Arabia: adesso Renzi e? editorialista di Arab News (Di venerdì 30 aprile 2021) Quando Matteo Renzi (senatore eletto e capo politico di un partito al governo, vale la pena ricordarlo per spazzare via i "ma anche" che arrivano subito appena si scrive di lui) è stato pizzicato per la prima volta in Arabia Saudita qualcuno ci disse che era lì semplicemente per "coordinare un'intervista" con il principe bin Salman. Sminuire, sminuire, sminuire era la strategia pensata per alleggerire la questione. Missione evidentemente fallita visto che quella partecipazione ha fatto discutere tutto il Paese ed è riuscita perfino a irretire la vedova di Kashoggi, il giornalista ucciso a cui sarebbe stato utilissimo chiedere cosa ne pensasse del "Nuovo Rinascimento" Saudita sventolato da Renzi lutante quell'intervista piuttosto inzerbinata. Più di qualcuno fece notare ...

