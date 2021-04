Activision avrebbe licenziato quasi tutti coloro che hanno lavorato a Crash 4 Spyro Trilogy – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo alcuni sviluppatori di Toys For BobcheBandicoot 4 e: Reignited.. Secondo alcuni ex sviluppatori di Toys For Bobsmantellato lo studio dopo la pubblicazione diBandicoot 4 e: Reignited. Il colosso americanodirottato alcuni dipendenti su Call of Duty, mentregli altri. Nonostante non ci siano ancora conferma ufficiali, in una conversazione via ...

... stando ad alcuni rumor circolanti in rete in queste ore, sembra chepossa "bloccare" ... Ma non solo: vi ricordiamo che EA e Dicein cantiere l'anti - Call of Duty: Warzone , ossia la ...ha dichiarato che quest'anno verrà rilasciato un nuovo COD e, da quanto mi è stato detto, sapevano che nonfunzionato come previsto (la 'road map di recupero' è già in atto) ", ...La sviluppatrice Toys for Bob, famosa per i remake di Spyro ed il quarto capitolo di Crash, sarà spostata allo sviluppo di Call of Duty ...La software house che ha firmato il ritorno in auge di Spyro e Crash Bandicoot passa ad occuparsi di Call of Duty.