Zona gialla, arancione e rossa: ecco quali regioni possono cambiare colore dal 3 maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Italia oggi quasi completamente gialla . Per sapere se questo colore sarà predominante anche la prossima settimana, dal 3 maggio , bisogna attendere il monitoraggio Iss - ministero della Salute che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) L'Italia oggi quasi completamente. Per sapere se questosarà predominante anche la prossima settimana, dal 3, bisogna attendere il monitoraggio Iss - ministero della Salute che ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - stanzaselvaggia : Finalmente entriamo in zona gialla che qui a Milano non se ne può più di ‘sto deserto. (notare il tizio che fa la p… - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - StefanoMagnacca : RT @velo_di_maia: La #bestia del tenero virgulto #Morisi sta raccontando, sui social, che la zona gialla è arrivata grazie alla dura lotta… - dianthags : RT @velo_di_maia: La #bestia del tenero virgulto #Morisi sta raccontando, sui social, che la zona gialla è arrivata grazie alla dura lotta… -