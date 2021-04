Zero Hyperlocal, i quartieri di Milano raccontati sui loro muri (Di giovedì 29 aprile 2021) Raccontare un quartiere, e farlo attraverso i suoi muri. È il senso del progetto Zero Hyperlocal, lanciato dal magazine Zero in collaborazione con il Comune di Milano. La prima tappa dell’iniziativa è NoLo, il nuovo quartiere che si trova poco sopra piazzale Loreto (North of Loreto o Nord Loreto, appunto), che negli ultimi anni ha conosciuto una rinascita fatta di nuovi abitanti, locali e riqualificazioni. Zero, che di norma in tempi non pandemici è distribuito nei ristoranti e nei locali di Milano, Roma, Bologna e Venezia, ha deciso di trasferirsi momentaneamente sui muri di NoLo, dove dal 27 aprile e per tre settimane trova spazio una sorta di mostra di arte pubblica e partecipata, dedicata alle storie e alle persone di NoLo. I poster, che con foto e ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) Raccontare un quartiere, e farlo attraverso i suoi. È il senso del progetto, lanciato dal magazinein collaborazione con il Comune di. La prima tappa dell’iniziativa è NoLo, il nuovo quartiere che si trova poco sopra piazzale Loreto (North of Loreto o Nord Loreto, appunto), che negli ultimi anni ha conosciuto una rinascita fatta di nuovi abitanti, locali e riqualificazioni., che di norma in tempi non pandemici è distribuito nei ristoranti e nei locali di, Roma, Bologna e Venezia, ha deciso di trasferirsi momentaneamente suidi NoLo, dove dal 27 aprile e per tre settimane trova spazio una sorta di mostra di arte pubblica e partecipata, dedicata alle storie e alle persone di NoLo. I poster, che con foto e ...

