Uomini e Donne, ex protagonista del Trono Over arrestato per scippo (Di giovedì 29 aprile 2021) Patrizio Faggioli – ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne – è stato arrestato con l’accusa di furto. Patrizio è stato un volto noto della trasmissione di Canale 5 di Maria de Filippi. L’ex cavaliere aveva partecipato nel 2014 al dating-show, con l’intento di trovare finalmente l’amore all’interno del parterre femminile. Il 57enne aveva lasciato gli studi Elios dopo aver conosciuto una dama che l’aveva particolarmente colpito, Soraya. L’idea fu quella di continuare la conoscenza lontano dai riflettori nel giro di pochi giorni, che non convinse a pieno la storica opinionista Tina Cipollari. La Cipollari infatti era piuttosto scettica riguardo la sincerità del cavaliere. Quest’ultimo sembrava aver dato dimostrazione della sua serietà scegliendo di proseguire al di fuori dello studio la ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Patrizio Faggioli – ex cavaliere deldi– è statocon l’accusa di furto. Patrizio è stato un volto noto della trasmissione di Canale 5 di Maria de Filippi. L’ex cavaliere aveva partecipato nel 2014 al dating-show, con l’intento di trovare finalmente l’amore all’interno del parterre femminile. Il 57enne aveva lasciato gli studi Elios dopo aver conosciuto una dama che l’aveva particolarmente colpito, Soraya. L’idea fu quella di continuare la conoscenza lontano dai riflettori nel giro di pochi giorni, che non convinse a pieno la storica opinionista Tina Cipollari. La Cipollari infatti era piuttosto scettica riguardo la sincerità del cavaliere. Quest’ultimo sembrava aver dato dimostrazione della sua serietà scegliendo di proseguire al di fuori dello studio la ...

