Transizione ecologica, Recovery tra riforme e carenze (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, nella sua versione finale, contiene riforme e investimenti importanti per la Transizione ecologica, di una dimensione e una estensione sconosciute in passato. Ci sono anche alcune carenze. Ora lo sforzo va concentrato sulla parte più difficile: la sua attuazione. Le riforme e gli investimenti più importanti riguardano le politiche e le misure per la neutralità climatica. Anche se per ora si tratta di misure parziali perché il percorso europeo per i nuovi target del 55% al 2030 e la neutralità climatica al 2050 non è ancora completato e servirà quindi una prossima organica revisione del PNIEC, sono programmate iniziative importanti: la riforma dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale di sviluppo delle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, nella sua versione finale, contienee investimenti importanti per la, di una dimensione e una estensione sconosciute in passato. Ci sono anche alcune. Ora lo sforzo va concentrato sulla parte più difficile: la sua attuazione. Lee gli investimenti più importanti riguardano le politiche e le misure per la neutralità climatica. Anche se per ora si tratta di misure parziali perché il percorso europeo per i nuovi target del 55% al 2030 e la neutralità climatica al 2050 non è ancora completato e servirà quindi una prossima organica revisione del PNIEC, sono programmate iniziative importanti: la riforma dei meccanismi autorizzativi e delle regole di mercato per raggiungere il pieno potenziale di sviluppo delle ...

Advertising

NicolaPorro : La grande agenda #green voluta dall’Europa è un libro dei sogni? Franco Battaglia chiede chiarimenti al ministro ?? - GassmanGassmann : #GiornataDellaTerra2021 ?? Il nostro unico pianeta è in difficoltà, non riesce più a sostenere l’attività umana con… - carlosibilia : L’Italia avrà il Superbonus 110% fino al 2023. In CDM stasera è arrivato l'impegno ufficiale dal Ministro dell'Econ… - FlaviaLiChiavi : RT @E_Futura: Veloce attuazione PNRR per slancio economia. Dal 99 al 2019 PIL Italia +4,2% mentre Francia +21,2% e Germania +21,3%. Male an… - FlaviaLiChiavi : RT @E_Futura: #PNRR Rinnoviamo la nostra volontà a collaborare proficuamente con il Governo per realizzare la #TransizioneEcologica e centr… -