Tassi usurai a commercianti in crisi causa Covid, sequestrato patrimonio (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAccusato di usura, si vede sequestrare beni nella disponibilità dell’intero nucleo familiare per un valore complessivo pari a 430.000 euro per avere praticato Tassi usurai, anche del 10% al mese, a commercianti in difficoltà a causa della pandemia. Il decreto di sequestro preventivo, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, è stato emesso dalla sezione per l’Applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di Angelo Marchitano, attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, e di altre due persone e scaturisce dagli accertamenti di natura patrimoniale nei confronti dei nuclei familiari delle persone destinatarie dell’ordinanza cautelare eseguita lo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAccusato di usura, si vede sequestrare beni nella disponibilità dell’intero nucleo familiare per un valore complessivo pari a 430.000 euro per avere praticato, anche del 10% al mese, ain difficoltà adella pandemia. Il decreto di sequestro preventivo, eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, è stato emesso dalla sezione per l’Applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di Angelo Marchitano, attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, e di altre due persone e scaturisce dagli accertamenti di natura patrimoniale nei confronti dei nuclei familiari delle persone destinatarie dell’ordinanza cautelare eseguita lo ...

Advertising

granbarro : RT @SkyTG24: Napoli, tassi usurai a commercianti in crisi causa Covid: sequestro - SkyTG24 : Napoli, tassi usurai a commercianti in crisi causa Covid: sequestro - anteprima24 : ** Tassi usurai a commercianti in crisi causa #Covid, sequestrato patrimonio ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Tassi usurai al 2500%: #Denuncia #Strozzino e lo fa arrestare - - LordSyrio : Una casa, finché mio fratello non si scusa con mia sorella, con me non ci deve proprio parlare altrimenti gli scari… -