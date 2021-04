Squarta | Umbria Regione più evoluta su disturbi neurosviluppo

(Di giovedì 29 aprile 2021) "Non c'è, in Italia, nessunache come l'possa vantare norme tanto specifiche e precise per combattere idel": lo sottolinea il presidente dell'Assemblea ...

Ultime Notizie dalla rete : Squarta Umbria

Agenzia ANSA

... nessuna Regione che come l'possa vantare norme tanto specifiche e precise per combattere i disturbi del neurosviluppo": lo sottolinea il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco..."In una regione come l', con un numero molto alto di anziani, le case di riposo e i centri di assistenza agli anziani ... in una nota, il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco(FdI) ..."Non c'è, in Italia, nessuna Regione che come l'Umbria possa vantare norme tanto specifiche e precise per combattere i disturbi del neurosviluppo": lo sottolinea il presidente dell'Assemblea legislati ...In Terza commissione il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta ha illustrato la proposta di legge sui “Disturbi del neurosviluppo e servizi per i disturbi neuropsichiatrici in ...