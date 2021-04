Skoda Fabia - Un bozzetto svela il design degli interni

(Di giovedì 29 aprile 2021) Laha diffuso un altroche anticipa i contenuti della nuova. Dopo aver visto ilesterno della vettura e alcune immagini dei prototipi camuffati, adesso scopriamo com'è fatta la plancia, che riprende l'impostazione dei più recenti modelli del gruppo Volkswagen. La quarta generazione della compatta boema debutterà ufficialmente entro poche settimane. Doppio schermo e tanto spazio. Lasfrutterà la piattaforma modulare Mqb-A0, e quindi avrà sottopelle la medesima struttura della Volkswagen Polo e della Seat Ibiza attuali, potendo così offrire maggiore spazio a bordo per i passeggeri. Ilsarà un elemento di forte caratterizzazione, anche se, per gli, laha scelto un'impostazione abbastanza tradizionale, ...

Nei primi giorni del mese di maggio,porterà al debutto la nuova, un modello molto importante per la casa automobilistica. Nel corso delle ultime settimane, il costruttore aveva condiviso diversi dettagli di questa sua nuova ...Seguendo il suo sviluppo verso toni maggiormente premium e con una qualità delle linee più aggraziata, gli interni della nuovasembrano spaziosi come prima impressione e al contempo ...Ampio infotainment, volante di scuola Octavia, plancia curata nel disegno. Così nuova Skoda Fabia 2021 va verso la presentazione di inizio maggio ...Nell’attesa di vederla in tutta la sua originalità stilistica, la nuova Skoda Fabia svela alcuni dettagli dei suoi interni.