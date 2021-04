Senza rimorso è la conferma che Michael B. Jordan è un attore senza speranze (Di giovedì 29 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=w0f4MLaZApQ Micheal B. Jordan è probabilmente tra gli attori professionisti hollywoodiani più insulsi che i nostri anni ci abbiano proposto. Almeno tra quelli che prendono parte a film di prima fascia. Incapace di una buona performance anche accanto a Stallone in due film tagliati per dargli un po’ di luce, cioè Creed e il suo sequel, dove è in realtà completamente messo in ombra dal suo comprimario, un 70enne che ha la metà dei minuti sullo schermo e nemmeno un dramma come quello del suo personaggio, ma anche incapace di creare del dramma vero in Fruitvale Station (storia tragica e classica di razzismo & morte) e anche completamente vuoto in Black Panther con il suo villain tutto cattive intenzioni, facile facile da recitare come tutti i personaggi di grana grossa dei cinecomic, Michael B. Jordan è ... Leggi su wired (Di giovedì 29 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=w0f4MLaZApQ Micheal B.è probabilmente tra gli attori professionisti hollywoodiani più insulsi che i nostri anni ci abbiano proposto. Almeno tra quelli che prendono parte a film di prima fascia. Incapace di una buona performance anche accanto a Stallone in due film tagliati per dargli un po’ di luce, cioè Creed e il suo sequel, dove è in realtà completamente messo in ombra dal suo comprimario, un 70enne che ha la metà dei minuti sullo schermo e nemmeno un dramma come quello del suo personaggio, ma anche incapace di creare del dramma vero in Fruitvale Station (storia tragica e classica di razzismo & morte) e anche completamente vuoto in Black Panther con il suo villain tutto cattive intenzioni, facile facile da recitare come tutti i personaggi di grana grossa dei cinecomic,B.è ...

