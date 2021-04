Scontro treni, il 13 maggio riprenderà processo in auditorium chiesa a Trani (Di giovedì 29 aprile 2021) Trani - riprenderà il 13 maggio nell'auditorium 'Monsignor Pichierri' della chiesa San Magno di Trani il processo sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, nello Scontro tra due treni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 aprile 2021)il 13nell''Monsignor Pichierri' dellaSan Magno diilsul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, nellotra due...

Ultime Notizie dalla rete : Scontro treni Strage dei treni, il processo riprenderà in auditorium chiesa a Trani: è la quarta sede Riprenderà il 13 maggio nell'auditorium 'Monsignor Picheri' della chiesa San Magno di Trani il processo sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, nello scontro tra due treni Ferrotramviaria sulla tratta tra Andria e Corato, causò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri. E' la quarta location che ospita il processo, cominciato ...

Scontro treni, il 13 maggio riprenderà processo in auditorium chiesa a Trani TRANI - Riprenderà il 13 maggio nell'auditorium 'Monsignor Pichierri' della chiesa San Magno di Trani il processo sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, nello scontro tra due treni Ferrotramviaria sulla tratta tra Andria e Corato, causò la morte di 23 persone e il ferimento di altri 51 passeggeri. E' la quarta location che ospita il processo, cominciato ...

Scontro treni, il 13 maggio riprenderà processo in auditorium chiesa a Trani TRANI - Riprenderà il 13 maggio nell’auditorium «Monsignor Pichierri» della chiesa San Magno di Trani il processo sul disastro ferroviario che il 12 luglio 2016, nello scontro tra due treni Ferrotramv ...

