Sandra Milo sulla sua vita privata rivela | “Non sono più fidanzata”

(Di giovedì 29 aprile 2021)fa una confessionesua: “Nonpiùcon Alessandro Rorato” Nei mesi scorsiaveva annunciato di vivere una nuova giovinezza al fianco del imprenditore veneto Alessandro Rorato di quarant’anni più giovane. Adesso invece l’attrice ha confessato durante un’intervista a RTL 102.5 News con il giornalista Francesco Fredella di non stare più insieme all’uomo. Alla domanda precisa se fosse, infatti, ha risposto con un secco no e poi ha spiegato i motivi della fine della relazione: “La lontananza, stare tanto tempo senza vederci, alla fine raffredda tutto” aggiungendo che comunque i duerimasti amici ein ottimi ...

'Vorrei anche l'Oscar adesso!' ha ammessoin diretta su RTL 102.5 News . L'attrice, che ha appena ricevuto il David di Donatello alla carriera, nel corso di una chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella , si è detta ...A 88 anni l'attrice stata riconosciuta dall'Accademia del cinema italiano. Finch c' vita, c' speranza. Non lo dice solo il proverbio, ma anche, che nel corso della 66esima edizione dei Premi David di Donatello ricever il David alla ...Sandra Milo fa una confessione sulla sua vita privata: "Non sono più fidanzata con Alessandro Rorato" Nei mesi scorsi Sandra Milo aveva annunciato di ...Nell'attrice aveva poi recitato con Totò e Ugo Tognazzi in Totò nella luna.nella sua vita ha vissuto diverse. Mi hanno aiutato molti amici, ma non possono continuare a ricevere della beneficenza', ave ...