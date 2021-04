Salvini: “Non ascolto chi è esperto di zanzare”. Crisanti: “Non capisce nulla, provo un po’ di pena” | VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Da una parte c’è un microbiologo, dall’altra il leader della Lega. Canale Nove: Luca Sommi, conduttore di Accordi e Disaccordi, lancia una clip, in cui c’è Matteo Salvini che sostanzialmente deride Andrea Crisanti. Si sa: quest’ultimo è uno tra quelli che sostiene fortemente che ci sia necessità di proseguire con le misure di contenimento per combattere il virus, che – dice lui – è ancora qui tra noi. E anche tanto. Salvini invece continua a portare avanti le sue battaglie “aperturiste” contro il lockdown e il coprifuoco, così da cercare di (ri)portare a sé un po’ del suo (ex?) elettorato. Ha quindi detto due giorni fa davanti alle VIDEOcamere: Il coprifuoco non ha nessun fondamento medico, sanitario e scientifico, men che meno economico. Bassetti si occupa di uomini. Qualcun altro si occupa di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Da una parte c’è un microbiologo, dall’altra il leader della Lega. Canale Nove: Luca Sommi, conduttore di Accordi e Disaccordi, lancia una clip, in cui c’è Matteoche sostanzialmente deride Andrea. Si sa: quest’ultimo è uno tra quelli che sostiene fortemente che ci sia necessità di proseguire con le misure di contenimento per combattere il virus, che – dice lui – è ancora qui tra noi. E anche tanto.invece continua a portare avanti le sue battaglie “aperturiste” contro il lockdown e il coprifuoco, così da cercare di (ri)portare a sé un po’ del suo (ex?) elettorato. Ha quindi detto due giorni fa davanti allecamere: Il coprifuoco non ha nessun fondamento medico, sanitario e scientifico, men che meno economico. Bassetti si occupa di uomini. Qualcun altro si occupa di ...

