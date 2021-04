Salviamo le api piantando i fiori sui balconi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Per colpa dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità, del forte inquinamento e dell'uso dei pesticidi, si è purtroppo già perso la metà del patrimonio apistico a livello mondiale. Quindi,...

È importante sapere che lenon producono solo miele e altri pochi prodotti ma forniscono: il 70% delle colture, il 90% delle piante selvatiche, 106 tipologie di frutta e verdura, foraggi e ...Delle circa 1.400 piante che nel mondo producono cibo e prodotti dell'industria, infatti, quasi l'80% richiede l'impollinazione, non solo da parte dimellifere o solitarie, ma anche da vespe, ...Binasco, l’Amministrazione comunale ha coinvolto bambini e ragazzi in un progetto teso a salvaguardare gli insetti produttori di miele ...NAPOLI – Europa Verde- Campania, rappresentata dal Consigliere Regioanle Francesco Emilio Borrelli, ha presentato una mozione per richiedere al Consiglio Regionale di aderire all’iniziativa dei cittad ...