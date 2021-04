Roma | Pastore | «Voglio restare qui e dare il mio contributo»

Leggi su calcionews24

Javier Pastore ha parlato del suo futuro che vede ancora alla Roma. Javier Pastore, trequartista della Roma, ha rilasciato un'intervista ad AS dove ha parlato anche del suo futuro. Futuro che l'argentino vede ancora in giallorosso. «Mi vedo ancora alla Roma. In tutti i club in cui ho giocato ho sempre lasciato una traccia. Spero che la gente riconosca il mio lavoro anche qui come è già successo altrove. Fino a oggi non ho potuto contribuire come avrei voluto ma ho un contratto e per me si tratta di una grande sfida. Il club mi metterà davanti le proprie opzioni, ma per ora io resto qui».