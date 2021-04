Oroscopo Vergine del mese di Maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) In due è meglio. L’unione fa la forza, ma fa anche la felicità. Questo sarà il motto di Maggio. Grazie a Giove in Pesci e nella casa del matrimonio e delle partnership, scoprirai che mettere insieme le energie e allearsi con qualcuno rendono la vita più dolce e più gioiosa. Per quanto riguarda l’amore, quindi, deciderai di sposarti oppure di portare avanti una relazione facendo qualche promessa in più. In ambito professionale, invece, procederai a stretto contatto con il tuo manager, agente, partner d’affari, avvocato, commercialista o altro collaboratore fidato. Senza dubbio il partner, d’amore o d’affari, si rivelerà molto prezioso e gran parte dei benefici che otterrai in questo mese saranno merito suo. L’11, con la luna nuova in Toro, avrai la possibilità di viaggiare stando comodamente seduta alla scrivania (in attesa di partire davvero). Per ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) In due è meglio. L’unione fa la forza, ma fa anche la felicità. Questo sarà il motto di. Grazie a Giove in Pesci e nella casa del matrimonio e delle partnership, scoprirai che mettere insieme le energie e allearsi con qualcuno rendono la vita più dolce e più gioiosa. Per quanto riguarda l’amore, quindi, deciderai di sposarti oppure di portare avanti una relazione facendo qualche promessa in più. In ambito professionale, invece, procederai a stretto contatto con il tuo manager, agente, partner d’affari, avvocato, commercialista o altro collaboratore fidato. Senza dubbio il partner, d’amore o d’affari, si rivelerà molto prezioso e gran parte dei benefici che otterrai in questosaranno merito suo. L’11, con la luna nuova in Toro, avrai la possibilità di viaggiare stando comodamente seduta alla scrivania (in attesa di partire davvero). Per ...

