“New York riapre tutto dal 1° luglio. Le vaccinazioni stanno vincendo su contagi e varianti” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Un mese fa avevamo detto che la sfida era fra le varianti e le vaccinazioni, oggi possiamo dire che le vaccinazioni stanno vincendo e i contagi stanno crollando”. Per il sindaco di New York Bill de Blasio è arrivato il momento per la città di voltare pagina e lasciarsi la pandemia alle spalle. Dal 1° luglio, ha annunciato, la città sarà “completamente aperta”, ha detto in un’intervista a Msnbc. Determinante nella scelta del primo cittadino il solido progredire delle vaccinazioni. “La gente si è vaccinata: solo nella città ad oggi sono state somministrate 6,3 milioni di vaccinazioni. Questa sarà l’estate di New York. Ci saranno fantastiche attività, torneranno anche quelle culturali. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “Un mese fa avevamo detto che la sfida era fra lee le, oggi possiamo dire che lee icrollando”. Per il sindaco di NewBill de Blasio è arrivato il momento per la città di voltare pagina e lasciarsi la pandemia alle spalle. Dal 1°, ha annunciato, la città sarà “completamente aperta”, ha detto in un’intervista a Msnbc. Determinante nella scelta del primo cittadino il solido progredire delle. “La gente si è vaccinata: solo nella città ad oggi sono state somministrate 6,3 milioni di. Questa sarà l’estate di New. Ci saranno fantastiche attività, torneranno anche quelle culturali. ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edgar Degas, La classe di danza (Chasse de danse), 1871, olio su tela, New York, The Me… - NYDailyNews : Tutti Frutti, oh Rudy ... ?? - Agenzia_Ansa : La città di New York si appresta voltare pagina e a lasciarsi la pandemia alle spalle. Dal 1 luglio, annuncia il si… - jadestuxedo : così felice del ritorno di Marta, invece ora per quanto mi riguarda può tornarsene a New York..tanto è impazzita co… - ivanotenneriel1 : RT @jo19N26: La Nsss Metrostars jersey celebra Napoli e New York. Ispirata all’estetica dei NY Metrostars (MLS), è arricchita con riferime… -

Ultime Notizie dalla rete : New York New York: al centro degli acquisti Toll Brothers Seduta decisamente positiva per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in rialzo del 2,41%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Covid, De Blasio: "New York completamente aperta dal primo luglio" L'annuncio del sindaco in un'intervista a Msnbc: la città si appresta a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle la pandemia.

Covid, New York completamente riaperta il 1° luglio Adnkronos Stati Uniti, i primi cento giorni di Joe Biden Per chi si aspettava un presidente di “transizione” o un Joe Biden “sonnecchioso”, parafrasando allegramente il soprannome con cui Donald Trump chiamò l’ex rivale in campagna elettorale, si è dovuto r ...

MERCATO NBA - New York Knicks: per Luca Vildoza buyout da 2 milioni 29.04: Accordo in dirittura d'arrivo, Vildoza lascerà il Baskonia per volare in direzione New York. I Knicks pagheranno un buyout di due milioni di dollari per liberare ...

Seduta decisamente positiva per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in rialzo del 2,41%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...L'annuncio del sindaco in un'intervista a Msnbc: la città si appresta a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle la pandemia.Per chi si aspettava un presidente di “transizione” o un Joe Biden “sonnecchioso”, parafrasando allegramente il soprannome con cui Donald Trump chiamò l’ex rivale in campagna elettorale, si è dovuto r ...29.04: Accordo in dirittura d'arrivo, Vildoza lascerà il Baskonia per volare in direzione New York. I Knicks pagheranno un buyout di due milioni di dollari per liberare ...