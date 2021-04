Nel primo discorso di Biden le difficoltà della sua Presidenza (Di giovedì 29 aprile 2021) Joe Biden ha tenuto ieri sera il suo primo intervento a camere riunite. Non si è trattato tecnicamente di un discorso sullo stato dell'Unione: a partire dal 1977, i nuovi presidenti in carica hanno infatti definito il loro primo discorso in sessione congiunta del Congresso come "messaggio annuale". Tralasciando comunque questa sottigliezza tecnica, è bene concentrarsi sui contenuti. Biden ha voluto innanzitutto rivendicare gli obiettivi conseguiti nei primi cento giorni del proprio governo: a partire dalla campagna di vaccinazione. "Quando ho prestato giuramento, meno dell'1% degli anziani era completamente vaccinato contro il Covid-19", ha dichiarato. "Cento giorni dopo, quasi il 70% degli anziani è completamente protetto. I decessi degli anziani per Covid-19 sono diminuiti dell'80% ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 aprile 2021) Joeha tenuto ieri sera il suointervento a camere riunite. Non si è trattato tecnicamente di unsullo stato dell'Unione: a partire dal 1977, i nuovi presidenti in carica hanno infatti definito il loroin sessione congiunta del Congresso come "messaggio annuale". Tralasciando comunque questa sottigliezza tecnica, è bene concentrarsi sui contenuti.ha voluto innanzitutto rivendicare gli obiettivi conseguiti nei primi cento giorni del proprio governo: a partire dalla campagna di vaccinazione. "Quando ho prestato giuramento, meno dell'1% degli anziani era completamente vaccinato contro il Covid-19", ha dichiarato. "Cento giorni dopo, quasi il 70% degli anziani è completamente protetto. I decessi degli anziani per Covid-19 sono diminuiti dell'80% ...

Advertising

DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - petergomezblog : Usa, nel primo discorso di Biden al Congresso la scommessa sulla giustizia sociale: 1.800 miliardi per asili, sanit… - UlisseRai1 : Nel giorno stesso in cui fa decapitare il primo ministro Cromwell, Enrico sposa la sua quinta moglie, Catherine How… - CentotrentunoC : SERIE D | Il sondaggio ?? secondo i nostri lettori sarà il #Lanusei di mister Greco la prima tra le sarde nel girone… - BZBXnet : Il Primo Maggio si celebrano la Festa del #lavoro e la memoria di San Giuseppe artigiano. Nella ricorrenza il vesco… -