Marquez | ' Io corro sempre per vincere Spero di essere più costante'

'Il mio obiettivo è essere più costante, rispetto a Portimao, la condizione fisica non è molto diversa e spero di guidare meglio. Certo, iosempre per vincere'. Parola di Marcnella conferenza stampa ufficiale dei piloti MotoGP prima del Gran Premio di Spagna a Jerez. 'Dopo Portimao ho fatto palestra e bici. Dopo quella gara ...E questo è il solo motivo per cui ancora'. Idea documentario? 'Mi piacerebbe moltissimo e ... Gran Premio del Portogallo FP3: bene Morbidelli e Bagnaia, Valentino Rossi ein Q1 17/04/2021 ...MotoGP GP Spagna Jerez Conferenza Stampa - Dopo nove mesi di stop a causa dell'infortunio all'omero e delle tre conseguenti operazioni, Marc Marquez è ritornato a correre a Portimao. Fin da subito, l' ...Marc Marquez e Jerez de la Frontera: un abbinamento non casuale. Lo spagnolo della Honda, tornano alle gare in MotoGP nel weekend a Portimao dopo l'incidente dell'anno passato proprio in Andalusia, to ...