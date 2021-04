Manchester United-Roma, Sella: “Contro i Red Davils match equilibrato, ecco cosa servirà” (Di giovedì 29 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico Ezio Sella.A poche ore dall'importantissima sfida dell'Old Trafford, Contro la formazione guidata da Ole Gunnar Solskjær, il tecnico ex Roma Ezio Sella ha parlato ai microfoni del format radiofonico Maracanà, sulle frequenze TMW Radio. Il classe '56 ha fatto il punto sulla sfida valida per l'andata delle semifinali di Europa League, concentrandosi in particolare sulla guida tecnica di Paulo Fonseca. Di seguito le parole dell'ex attaccante, cresciuto nelle giovanili del club capitolino.VIDEO Manchester United-Roma: Dzeko è la bestia nera dei Red Devils, all’Old Trafford…LA PARTITA - "La Roma si gioca tutta la sua stagione stasera. E' una partita difficile, ma credo che se la Roma gioca al completo credo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Le dichiarazioni del tecnico Ezio.A poche ore dall'importantissima sfida dell'Old Trafford,la formazione guidata da Ole Gunnar Solskjær, il tecnico exEzioha parlato ai microfoni del format radiofonico Maracanà, sulle frequenze TMW Radio. Il classe '56 ha fatto il punto sulla sfida valida per l'andata delle semifinali di Europa League, concentrandosi in particolare sulla guida tecnica di Paulo Fonseca. Di seguito le parole dell'ex attaccante, cresciuto nelle giovanili del club capitolino.VIDEO: Dzeko è la bestia nera dei Red Devils, all’Old Trafford…LA PARTITA - "Lasi gioca tutta la sua stagione stasera. E' una partita difficile, ma credo che se lagioca al completo credo ...

