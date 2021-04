“Ma ve la siete inventata?”. L’Eredità, bufera dopo l’ultima ghigliottina. Il pubblico insorge: “Volete risparmiare?” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ma ve la siete inventa?”, questa è solo una delle tante frasi che sui social i fan del programma L’Eredità, in onda mercoledì 28 aprile 2021 su Rai1, hanno indirizzato a Flavio Insinna. Ma partiamo dal principio: il nuovo campione è Luciano che va alla ghigliottina con una eredità di 210 mila euro che si riducono poi a 26.250 euro. Per un minuto di concentrazione prima di dare la soluzione, la parola vincente da trovare era per queste parole da legare: “parlare, cristallo, piano, fermi, lavoro”. Il neo campione scrive come soluzione “duro”. Luciano ci pensa bene, ma al termine dei sessanta secondi è costretto a dare una soluzione. Così inizia ad argomentare la scelta che ha fatto pensando soprattutto al “lavoro”. Una parola vincente della quale dice però di non essere sicuro. Il conduttore: “proprio pensando che il lavoro è duro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) “Ma ve lainventa?”, questa è solo una delle tante frasi che sui social i fan del programma, in onda mercoledì 28 aprile 2021 su Rai1, hanno indirizzato a Flavio Insinna. Ma partiamo dal principio: il nuovo campione è Luciano che va allacon una eredità di 210 mila euro che si riducono poi a 26.250 euro. Per un minuto di concentrazione prima di dare la soluzione, la parola vincente da trovare era per queste parole da legare: “parlare, cristallo, piano, fermi, lavoro”. Il neo campione scrive come soluzione “duro”. Luciano ci pensa bene, ma al termine dei sessanta secondi è costretto a dare una soluzione. Così inizia ad argomentare la scelta che ha fatto pensando soprattutto al “lavoro”. Una parola vincente della quale dice però di non essere sicuro. Il conduttore: “proprio pensando che il lavoro è duro, ...

