Ma che cos’è, davvero, l’amore platonico? (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra colpi di fulmine, matrimoni lampo, divorzi sempre più diffusi e amicizie di letto, si può ancora trovare posto per l’amore platonico? È innegabile che la concezione dell’amore sia cambiata negli ultimi anni, dalla sempre più emancipata posizione delle donne, allo scardimento dell’amore romantico che ci ha accompagnate fin da bambine. Quel lieto fine che tanto bramavamo, e che veniva tradotto dalla società con matrimonio e famiglia, è sempre meno cercato e voluto. Le donne single possono ritenersi fortunate perché hanno scelto di vivere in questa condizione con consapevolezza, perché hanno capito che la solitudine non è una pena da espiare, ma il primo passo per ottenere tutto ciò che davvero si desidera, senza accontentarsi. Il quadro amoroso di tutte noi risulta differente, frammentato e ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 aprile 2021) Tra colpi di fulmine, matrimoni lampo, divorzi sempre più diffusi e amicizie di letto, si può ancora trovare posto per? È innegabile che la concezione delsia cambiata negli ultimi anni, dalla sempre più emancipata posizione delle donne, allo scardimento delromantico che ci ha accompagnate fin da bambine. Quel lieto fine che tanto bramavamo, e che veniva tradotto dalla società con matrimonio e famiglia, è sempre meno cercato e voluto. Le donne single possono ritenersi fortunate perché hanno scelto di vivere in questa condizione con consapevolezza, perché hanno capito che la solitudine non è una pena da espiare, ma il primo passo per ottenere tutto ciò chesi desidera, senza accontentarsi. Il quadro amoroso di tutte noi risulta differente, frammentato e ...

