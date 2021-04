Lavoratori fragili e quarantena: chiarimenti INPS (Di giovedì 29 aprile 2021) Il messaggio INPS numero 1667 del 23 aprile 2021 interviene per chiarire gli aspetti operativi sulle tutele riconosciute ai Lavoratori “fragili” e a coloro che si assentano per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria. In particolare, a seguito del diffondersi dell’emergenza COVID-19, si è prevista: Sino al 30 giugno 2021 l’equiparazione dei periodi di assenza dei Lavoratori “fragili” al ricovero ospedaliero (con il conseguente diritto alla tutela economica INPS); Il riconoscimento della malattia per le assenze del lavoratore dovute a quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria. Il messaggio dell’Istituto fornisce un’utile chiave di lettura delle disposizioni citate, alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera del Decreto ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 29 aprile 2021) Il messaggionumero 1667 del 23 aprile 2021 interviene per chiarire gli aspetti operativi sulle tutele riconosciute ai” e a coloro che si assentano pero permanenza domiciliare fiduciaria. In particolare, a seguito del diffondersi dell’emergenza COVID-19, si è prevista: Sino al 30 giugno 2021 l’equiparazione dei periodi di assenza dei” al ricovero ospedaliero (con il conseguente diritto alla tutela economica); Il riconoscimento della malattia per le assenze del lavoratore dovute ao permanenza domiciliare fiduciaria. Il messaggio dell’Istituto fornisce un’utile chiave di lettura delle disposizioni citate, alla luce delle recenti modifiche intervenute ad opera del Decreto ...

