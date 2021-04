La sinistra vada a lezione dal guru di Clinton, e da me (Di giovedì 29 aprile 2021) Potreste ricordarvi di James Carville per averlo visto, nel 1993, stiracchiarsi sul divano in un documentario che s’intitolava The War Room. Era un documentario sulla campagna elettorale che rese presidente Bill Clinton, ed era la prova che i greci dell’arroganza non avevano capito niente. Non è vero che ogni hybris viene punita: solo quella dei mediocri. Loro – la squadra che fece d’un governatore dalle mutande disinvolte un presidente – non erano mediocri, ed erano grandemente sicuri di sé; abbastanza sicuri di sé da non essere scaramantici, da farsi filmare mentre tentavano di far eleggere un giovanotto fedifrago nel posto più moralista del mondo. Mentre tentavano, mentre riuscivano. Mentre si stiracchia sul divano, Carville dice la sua frase più famosa: it’s the economy, stupid – ancora oggi uno dei migliori slogan elettorali di tutti i tempi, e anche una buona ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) Potreste ricordarvi di James Carville per averlo visto, nel 1993, stiracchiarsi sul divano in un documentario che s’intitolava The War Room. Era un documentario sulla campagna elettorale che rese presidente Bill, ed era la prova che i greci dell’arroganza non avevano capito niente. Non è vero che ogni hybris viene punita: solo quella dei mediocri. Loro – la squadra che fece d’un governatore dalle mutande disinvolte un presidente – non erano mediocri, ed erano grandemente sicuri di sé; abbastanza sicuri di sé da non essere scaramantici, da farsi filmare mentre tentavano di far eleggere un giovanotto fedifrago nel posto più moralista del mondo. Mentre tentavano, mentre riuscivano. Mentre si stiracchia sul divano, Carville dice la sua frase più famosa: it’s the economy, stupid – ancora oggi uno dei migliori slogan elettorali di tutti i tempi, e anche una buona ...

73deva73 : RT @Yujumuzh: @73deva73 Così parlò il pezzo di merda #speranza che usa l'epidemia per imporre l'egemonia di sinistra Ma vada affanculo ?? I… - Yujumuzh : @73deva73 Così parlò il pezzo di merda #speranza che usa l'epidemia per imporre l'egemonia di sinistra Ma vada aff… - Krikri65846044 : @Raffael14504018 @AlekosPrete @nomfup @amnestyitalia @RiccardoNoury @insinnaflavio @pfmajorino @Artventuno @civati… - SI_sinistra : RT @albertoinfelise: Senza commento. Speriamo che questa volta vada in pensione davvero. Coronavirus, Bertolaso lascia la Lombardia: “La m… - EnricoRomano63 : @DSantanche Se “La sinistra organizza rave” allora “La destra spara caz**te”. Dovrebbe avere maggior pudore a pubbl… -