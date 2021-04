Juventus | John Elkann alla Continassa con Agnelli

(Di venerdì 30 aprile 2021), numero uno di Exor, si è presentato al centro sportivo bianconero, dove ha incontrato il cugino Andrea, finito nell’occhio del ciclone per la SuperLega. Presenza importante nella giornata di mercoledìha infatti varcato i cancelli del centro sportivo bianconero mentre la squadra di Pirlo era intenta a svolgere la consueta seduta di allenamento. Contatto con AndreaLa visita del numero uno di Exor non è casuale e assume una notevole importanza dato che il 45enne ha incontrato il cugino Andrea. Il quale sta vivendo giorni alquanto complessi dovuti al fallimento del progetto della SuperLega, della quale è stato uno dei maggiori promotori. Una presenza, quella di ...

Anche se non sembra questo ha a che fare conElkann che impone 100 milioni di plusvalenze ... per il quale ti chiedono minimo 50 milioni solo perché sei la(mentre noi svendiamo, al ...Aria di rivoluzione in casa Juve.Elkann mercoledì ha effettuato un blitz alla Continassa per incontrare la squadra e soprattutto ... OMNISPORT - 29 - 04 - 2021 21:42, le alternative ad ...John Elkann, numero uno di Exor, si è presentato al centro sportivo bianconero, dove ha incontrato il cugino Andrea ...Il momento in casa Juventus è molto delicato alla luce dei risultati non entusiasmanti della compagine allenata da Pirlo.