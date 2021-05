Ingenuity: veduta aerea di Perseverance e intanto ci si prepara al quarto volo (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa immagine è stata ripresa dall'elicottero marziano Ingenuity durante il terzo volo del 25 aprile 2021, mentre era a 5 metri di quota, da una distanza di 85 metri dal rover. Leggi su aliveuniverse.today (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa immagine è stata ripresa dall'elicottero marzianodurante il terzodel 25 aprile 2021, mentre era a 5 metri di quota, da una distanza di 85 metri dal rover.

Marte, l'elicottero della NASA 'Ingenuity' non riesce a decollare al quarto tentativo Il Jet Propulsion Laboratory, sito in California, giovedì ha twittato che l'elicottero Ingenuity 'non è decollato, ma il team sta valutando i dati e punterà a riprovare presto'. Il giorno prima, il JP ...

Ingenuity ha compiuto il suo quarto volo, allontanandosi come non mai da Perseverance Dopo un piccolo problemino di software, Ingenuity è riuscito a portare a termine anche il suo quarto volo marziano, allontanandosi come non mai.

Ingenuity ha compiuto il suo quarto volo, allontanandosi come non mai da Perseverance Dopo un piccolo problemino di software, Ingenuity è riuscito a portare a termine anche il suo quarto volo marziano, allontanandosi come non mai.

