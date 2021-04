Governo | Cdm | approvato dl proroghe | da smart working a carceri

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, haun decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. In considerazione della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già deliberata, il testo interviene al fine di posticipare alcuni termini di prossima scadenza”. Si legge nella nota del Cdm. “Di seguito una sintesi di alcune delle principali previsioni. Documenti di identità: proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020. Patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, il decreto estende da sei mesi a un anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. Permessi di ...