Giulia Salemi | “Io e Pier ci siamo lasciati” | ma è tutto uno scherzo de Le Iene | cos’è successo

Advertising

IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - fanpage : Giulia Salemi per mamma Fariba all'#isola - IlContiAndrea : Dopo i calci di Asia arrivano quelli di Giulia Salemi e tutti si incazzano. Destrutturare i presunti leader. Missione riuscita #isola - piccolaprelemi : RT @mattarella6: @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DATE UN PR… - Ele08483358 : RT @mattarella6: @Radio105 @radiodeejay @RadioR101 @rtl1025 @RDS_official @RadioItalia @RaiRadio2 @KissKissItalia @RadioRadioWeb DATE UN PR… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Corriere della Sera

È stato un pomeriggio intenso quello in cui, senza nessuna spiegazione ha scritto un post su Instagram di questa levatura: 'Mi sono lasciata con Pierpaolo Pretelli'. Così, senza altre parole,ha letteralmente fatto ...Temptation Island:e Pierpaolo Pretelli nel cast? Parla Filippo Bisciglia a Il Punto Z E' appena terminata una nuova puntata de Il Punto Z su Mediaset Play Infinity . E il secondo ospite ad essere stato ...Scopriamo i look del cast in studio delladel reality Mediaset che, tra le liti in Honduras e le critiche mosse dall’ex naufraga Daniela Martani, lunedì sera è stato più movimentato L'articolo è stato ...Però, Giulia Salemi, finora sono sempre donne. «Ma dalla prossima edizione saranno ospiti anche uomini». Un programma in streaming è una scommessa. «L'idea mi è venuta durante il lockdown, durante il ...