Ftse MIb chiude in calo | spread stabile

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nonostante l’avvio positivo delle contrattazioni a Wall Street, dove gli indici non perdono occasione per aggiornare i massimi storici, l’umore delle borse europee nel corso del pomeriggio è peggiorato. Dal meeting della Fed di ieri non sono emerse, come era nelle attese, novità di rilievo: la politica monetaria è stata confermata e, nonostante i miglioramenti del contesto macroeconomico, il n.1 Powell ha confermato che per assistere ad un cambio di rotta sarà ancora necessario parecchio tempo. SulMib, che ha segnato un -0,74% a 24.278,20 punti, performance particolarmente negative sono state registrate da Saipem e Tenaris, scese rispettivamente del 4,92 e del 6,78 per cento (mentre Eni ha terminato con un -0,02%). Tenaris ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 9 centesimi di dollaro, dai -56 del 2020. A penalizzare l’andamento del titolo è il ...