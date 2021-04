Fibromialgia: solo 1/3 italiani la conosce, diagnosticata in 1 caso su 2 (Di giovedì 29 aprile 2021) Forti dolori diffusi in tutto il corpo, in particolare schiena e cervicale, facile affaticamento anche nel compiere semplici azioni, insonnia, difficoltà a concentrarsi e disturbi d’ansia. Sono solo alcuni dei principali sintomi che accomunano chi soffre di Fibromialgia, patologia che colpisce circa 2 milioni di italiani, soprattutto le donne in età lavorativa con un’età media di circa 40 anni. Una patologia però che resta ancora misconosciuta, tanto che solo un italiano su tre sa di cosa si tratta e appena in un caso su due la malattia riceve una diagnosi. Sono questi alcuni dati di un’indagine dall’Istituto Piepoli, con il contributo non condizionante di Alfasigma, condotta su un campione di 1000 persone, per testare il grado di consapevolezza sulla Fibromialgia – di cui il 12 maggio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) Forti dolori diffusi in tutto il corpo, in particolare schiena e cervicale, facile affaticamento anche nel compiere semplici azioni, insonnia, difficoltà a concentrarsi e disturbi d’ansia. Sonoalcuni dei principali sintomi che accomunano chi soffre di, patologia che colpisce circa 2 milioni di, soprattutto le donne in età lavorativa con un’età media di circa 40 anni. Una patologia però che resta ancora misconosciuta, tanto cheun italiano su tre sa di cosa si tratta e appena in unsu due la malattia riceve una diagnosi. Sono questi alcuni dati di un’indagine dall’Istituto Piepoli, con il contributo non condizionante di Alfasigma, condotta su un campione di 1000 persone, per testare il grado di consapevolezza sulla– di cui il 12 maggio ...

