E Cossiga disse | Le Br stavano vincendo

Advertising

Massimi47715989 : @carettamc11 @FratellidItalia @FDI_Parlamento #MELòONI STATE CON LA GENTE ORMAI ABBANDONATA DA TUTTI SIA… - robertocosta31 : @RaphaelRaduzzi Un giorno molto triste. É il compimento della svendita di questo paese da parte del vile affarista… - potus2015 : @bordoni_russia caro Draghi, te lo dico così,senza tanti preamboli prima di dare giudizi sul passato degli italiani… - Massimi47715989 : @GeMa7799 #COSSIGA MOLTO TEMPO FA DISSE CHE #DRAGHI UNA VOLTA PDC LIQUIDATORE DELL ITALIA - Massimi47715989 : @GiorgiaMeloni #DRAGHISANPRIMODALLAUE E' UN FOLLE CHE DIO FATTO C OME DISSE #COSSIGA STA LIQUIDANDO L ITLIA -

Ultime Notizie dalla rete : Cossiga disse

QUOTIDIANO.NET

Perciò ha scritto che la dignità dello Stato non valeva l'interesse del suo nipotino Luca?"midi non aver fatto nulla per impedire i contatti tra i rapitori e la famiglia Moro, di ...Guardalo bene, le, che secondo me non lo rivedi più. Sapevamo che sarebbe successo". Perché ... proiettili, volantini e divisee gli ex Br, le lettere inedite: "Mi sento in colpa per la ...Le drammatiche giornate del sequestro Moro nel nuovo libro di Bruno Vespa, dedicato ai ritratti di dodici presidenti fra pubblico e privato ...La ministra della Giustizia Cartabia: «Decisivo è stato anche il fatto che, mai come ora, tutte le nostre istituzioni si sono mosse in modo compatto e tempestivo. Una modalità d’azione, a cui ispirars ...