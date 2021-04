“Dop Igp incontrano il Futuro” in Sicilia (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovi consumatori e filiera a confronto su modelli di produzione, distribuzione e consumo sostenibili: il caso della Sicilia Fondazione Qualivita, Origin Italia in collaborazione con McDonald’s organizzano un appuntamento in Sicilia con focus su giovani imprese, nuovi stili di consumo, transizione green, consorzi di tutela, digitale, distribuzione e istituzioni.Oggi l’agroalimentare è al centro di un grande progetto di innovazione e transizione ecologica, che coinvolge tutta la filiera: le imprese e i rappresentanti del settore, i consumatori e i cittadini chiamati a modelli di consumo sostenibile e, non da ultimo, la ristorazione, punto di contatto tra la produzione e il consumo, luogo in cui i cittadini sono chiamati a concretizzare le proprie scelte. In Sicilia i prodotti di qualità territoriale DOP IGP, come l’Arancia Rossa di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 29 aprile 2021) Nuovi consumatori e filiera a confronto su modelli di produzione, distribuzione e consumo sostenibili: il caso dellaFondazione Qualivita, Origin Italia in collaborazione con McDonald’s organizzano un appuntamento incon focus su giovani imprese, nuovi stili di consumo, transizione green, consorzi di tutela, digitale, distribuzione e istituzioni.Oggi l’agroalimentare è al centro di un grande progetto di innovazione e transizione ecologica, che coinvolge tutta la filiera: le imprese e i rappresentanti del settore, i consumatori e i cittadini chiamati a modelli di consumo sostenibile e, non da ultimo, la ristorazione, punto di contatto tra la produzione e il consumo, luogo in cui i cittadini sono chiamati a concretizzare le proprie scelte. Ini prodotti di qualità territoriale DOP IGP, come l’Arancia Rossa di ...

