Crolla il carico della gru | Mattia muore sotto 15 quintali di ponteggio | aveva solo 23 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tragico incidente sul lavoro in via Magellano a Montebelluna, in provincia di Treviso, quando un giovane operaio di 23Battistetti, ha perso la vita mentre stava lavorando al cantiere del Residence Magellanoditta Costruzioni Bordignon Secondo quanto ricostruisce il Quotidiano del Piave, la tragedia è avvenuta alle 8.30 di giovedì 29 aprile 2021. Il ragazzo, che lavorava per la ditta Altedil ponteggi Trevignano di Durigon, stava attraversando a piedi il cantiere del insieme a un collega passando da uno stabile all’altro quando il cavogru che stava movimentando unha ceduto.PerBattistetti non c’è stato niente da fare. Il 23enne è stato travolto dalche stava movimentando la gru – dei ponteggi del peso di circa 15 ...