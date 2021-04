Concerto primo maggio: dove si farà e quali cantanti ci saranno? (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci siamo quasi, mancano due giorni al Concerto del primo maggio! Lo scorso anno a causa della pandemia da Covid-19 il Concerto era stato trasmesso su Rai3 e Rai Radio2 nella prima serata. Quest’anno, nonostante la pandemia e le difficoltà che chiaramente ci sono state nell’organizzazione, sembrerebbe tutto pronto con 40 artisti live per il Concerto del primo maggio. Con le riaperture del nuovo decreto è ripartito anche il mondo dello spettacolo, infatti il Concerto del primo maggio sarà dal vivo – ancora non si sa se con un pubblico scelto e distanziato o se senza pubblico – dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul palco anche Neol Gallagher e LP. Il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 aprile 2021) Ci siamo quasi, mancano due giorni aldel! Lo scorso anno a causa della pandemia da Covid-19 ilera stato trasmesso su Rai3 e Rai Radio2 nella prima serata. Quest’anno, nonostante la pandemia e le difficoltà che chiaramente ci sono state nell’organizzazione, sembrerebbe tutto pronto con 40 artisti live per ildel. Con le riaperture del nuovo decreto è ripartito anche il mondo dello spettacolo, infatti ildelsarà dal vivo – ancora non si sa se con un pubblico scelto e distanziato o se senza pubblico – dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul palco anche Neol Gallagher e LP. Il ...

Advertising

Raiofficialnews : ??“Quanti confini può superare una canzone?” In diretta dall’@AuditoriumPdM di Roma, il #concertone del… - Tg1Rai : #Cinema e #teatri si riparte. Si alzano i sipari e si accendono i proiettori in decine di cinema e teatri italiani.… - LuigiBrugnaro : #Venezia riparte e riparte dai giovani! ?? Si è alzato il sipario sul primo concerto del @teatrolafenice aperto al… - zazoomblog : Concerto primo maggio: dove si farà e quali cantanti ci saranno? - #Concerto #primo #maggio: #quali - effettomusic : Svelata la line up del concerto del @primomaggioroma 2021 #ambra #lillo #fedez #concertone #boemi… -