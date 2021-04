Bonucci: “Nesta per me è stato un esempio, mi rivedo un po’ in lui” | News (Di giovedì 29 aprile 2021) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha svelato chi è il suo idolo: si tratta di Alessandro Nesta, storico centrale del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 aprile 2021) Leonardo, difensore della Juventus, ha svelato chi è il suo idolo: si tratta di Alessandro, storico centrale del Milan

Advertising

Galactico_s : @MarcoKappa11 Bonucci che si rivede in Nesta - TOSADORIDANIELA : RT @la_rossonera: ??|??Bonucci rivela: «Mi rivedo in Nesta, è sempre stato un esempio per me» ?? ??? A voi i commenti ?? - lacuradeltempo : RT @danieletriolo: #Bonucci: ‘Nelle caratteristiche mi rivedo in #Nesta’. E niente. Fa già ridere così. - teo_acm : RT @danieletriolo: #Bonucci: ‘Nelle caratteristiche mi rivedo in #Nesta’. E niente. Fa già ridere così. - teo_acm : RT @la_rossonera: ??|??Bonucci rivela: «Mi rivedo in Nesta, è sempre stato un esempio per me» ?? ??? A voi i commenti ?? -