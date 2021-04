BioNtech: vaccino prodotto con Pfizer a giugno in Ue a 12 - 15enni (Di giovedì 29 aprile 2021) L'azienda tedesca BioNtech, che ha sviluppato il vaccino anti - Covid - 19 insieme a Pfizer, è sul punto di depositare una richiesta di autorizzazione all'Ue per l'uso del preparato per la fascia 12 - ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) L'azienda tedesca, che ha sviluppato ilanti - Covid - 19 insieme a, è sul punto di depositare una richiesta di autorizzazione all'Ue per l'uso del preparato per la fascia 12 - ...

Advertising

Agenzia_Italia : Per il vaccino Pfizer servirà una terza dose dopo 9 mesi. Lo ha detto il fondatore di BioNtech - Agenzia_Ansa : BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponi… - Agenzia_Italia : Il capo di BioNTech: 'Con i vaccini avremo l'immunità di gregge entro l'estate' - infoitsalute : Covid, BioNTech: “Da giugno il vaccino prodotto con Pfizer anche per la fascia 12-15 anni” - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile p… -