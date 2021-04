BCE | “Incombe la minaccia di un’ondata di insolvenze aziendali”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 29 aprile 2021) BCE – «Le restrizioni all’attività economica durate oltre un anno finora non hanno comportato instabilità finanziaria. Tuttavia,ladidi, se gli Stati non gestiscono una transizione agevole dagli aiuti sotto forma di liquidità a forme sostegno alla solvibilità più selettive, e a forme di ristrutturazione del debito aziendale per le imprese sane». L’allarme arriva direttamente dallo European Sistemic Risk Board, il Comitato per il rischio sistemico che fa capo alla Bance centrale europea. L’ Esrb chiede di «evitare gli aiuti alle imprese zombie» e invoca «una risposta tempestiva e decisiva» da parte delle autorità, avvertendo che più durano moratorie, garanzie e prestiti pubblici, «maggiore potrebbe diventare il problema della solvibilità a ...