Bassetti | “Mi piace piacere Sono prof e direttore e ora ho anche la notorietà | perché dovrei vergognarmene?”

Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti, diventato uno degli esperti più noti in tv dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata. L'infettivologo, che oggi siede alla stessa scrivania che una volta apparteneva a suo padre Dante, racconta a proposito di questa "eredità professionale": "Se hanno malignato? Hanno malignato. Peccato che mio padre sia morto nel 2005. Ho fatto tutto da solo e l'ho fatto anche per lui e per mamma Giuliana, professione capofamiglia, che purtroppo è morta di tumore pochi mesi fa". Sulla sua giovinezza racconta: "Ero della generazione paninara con il mito della Milano da bere e divisa d'ordinanza, Timberland e ..."

